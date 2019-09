Confinvest, crescita a doppia cifra nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Confinvest ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con ricavi pari a 9,32 milioni di euro, in crescita del 28,6% rispetto a 7,24 milioni di euro al 30 giugno 2018 per effetto – spiega la società – “sia dell’incremento dei volumi di vendita/acquisto sia dell’aumento dei prezzi dell’oro nel

bimestre gennaio-febbraio e nel mese di giugno”.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda adjusted) per i costi di quotazione si attesta a 299 migliaia di euro e rappresenta il 46% del Primo Margine. L’Ebitdaè pari a 197 migliaia di euro (30% del Primo Margine), in significativo incremento rispetto a 63 migliaia di euro al 30 giugno 2018, anche per effetto di quanto sopra esposto in tema di cambiamento dei principi contabili.

Il Margine Operativo Netto (Ebit adjusted) di 260 migliaia di euro, in è forte crescita rispetto a 43 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L’Ebit si attesta a 62 migliaia di euro, rispetto a -53 migliaia di euro al 30 giugno 2018.

Il Risultato ante imposte (Ebt adjusted) è pari a 218 migliaia di euro, rispetto a -5 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L’ebt si attesta a -20 migliaia di euro (-101 migliaia di euro al 30 giugno 2018).

L’Utile Netto adjusted è pari a 163 migliaia di euro, rispetto a -3 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L’Utile Netto si attesta a -40 migliaia di euro (-99 migliaia di euro al 30 giugno 2018).