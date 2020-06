Confinvest completa infrastruttura gestione Conto Lingotto

editato in: da

(Teleborsa) – Confinvest, specialista italiano nell’investimento in oro fisico e monete in oro, quotato all’AIM Italia, annuncia il completamento del middleware, l’infrastruttura back-end per la gestione dell’operatività della soluzione Conto Lingotto e la gestione del core

business tradizionale di intermediazione di oro fisico da investimento.

.

Il middleware della soluzione Conto Lingotto rientra nelle logiche di Open Banking e trasformazione digitale, che stanno interessando molte industries e creando veri e propri nuovi ecosistemi di business.

Dal 1° luglio l’infrastruttura sarà operativa al 100% e permetterà il go-live dell’app Conto Lingotto, che nel mese di luglio sarà resa disponibile negli app store.

La nuova infrastruttura è una piattaforma software integrata ed espandibile sviluppata con logiche di integrazione via API e sistemi di terze parti, con sistema a connettori modulari inseribili/modificabili senza impatto su altri moduli dell’applicazione.