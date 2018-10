Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’aeroporto di Bergamo è simbolo di eccellenza”

editato in: da

(Teleborsa) – “Bergamo si conferma una punta avanzata in chiave associativa e culturale del nostro sistema. Tra l’altro il termine futuro è determinante, un grande messaggio per un Paese che deve fare i conti con le sue potenzialità e non appiattirsi sul presente. Riportando al centro occupazione e lavoro, attraverso quella che abbiamo definito la questione industriale che è la vera questione nazionale del Paese”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo all’Assemblea territoriale di Bergamo della Associazione degli industriali che si è tenuta in uno degli hangar dello scalo aereo di Orio al Serio.

L’economia bergamasca è considerata tra le economie eccellenti, e questo Aeroporto sta per diventare tra i primi in Italia. Anche questo è un simbolo di eccellenza?

“Si è sicuramente un simbolo di eccellenza, e ci dice che quando funzionano bene le infrastrutture, per il territorio diventa un’acceleratore per lo sviluppo. Questo è determinante anche nel confronto serrato con il Governo, occorre non chiudere ma aprire i cantieri, dal dibattito della Lione Torino alla TAP al Terzo Valico, infrastrutture determinanti sia per la competitività del Paese che per avere l’idea di un’Italia centrale tra Europa e mediterraneo e non periferia d’Europa”.

E’ il momento quindi di pensare allo sviluppo? Siamo usciti dal momento di stallo e di grande crisi?

“No, dobbiamo avere chiaro che il cambiamento può essere positivo o negativo. Dobbiamo stare attenti, non siamo usciti e potremmo andare indietro come avanti. Lo stesso Governo indica nella crescita il pilastro di sostenibilità della manovra e noi aggiungiamo di credibilità del Governo stesso. Su questo occorre aprire un confronto sul futuro per evitare errori che ci facciano arretrare anzichè andare avanti”.