Confindustria, produzione industriale in crescita dello 0,6% a novembre

(Teleborsa) – La produzione industriale crescerà ad un tasso moderato nell’ultimo trimestre dell’anno. E’ quanto rileva Congiuntura Flash, l’ultimo report congiunturale dell’ufficio studi di Confindustria (CSC).



Il CSC rileva un incremento congiunturale della produzione industriale dello 0,6% a novembre, che segue una +0,8% a ottobre. Nel quarto trimestre del 2017 la variazione acquisita dell’attività è dunque pari a +0,6%, dopo che nel terzo si è avuto un incremento dell’1,5% congiunturale.

La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è avanzata in novembre del 4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; in ottobre è stato rilevato un incremento del 3,8% su ottobre 2016.

Gli ordini in volume hanno registrato una variazione di +0,4% su mese (+1,5% su novembre 2016), mentre a ottobre erano aumentati dello 0,7% su settembre (+3% sui dodici mesi).

Secondo il rapporto, gli indicatori qualitativi sono coerenti con l’ulteriore crescita della produzione industriale nell’ultimo trimestre del 2017, in linea con le stime CSC.

In novembre la fiducia degli imprenditori manifatturieri è rimasta sostanzialmente stabile sugli elevati livelli di ottobre, intorno ai massimi dalla primavera del 2007: l’indice generale si è attestato a 110,8 (da 110,9), dopo +3,8 punti cumulati da giugno. Sono state rilevate valutazioni più favorevoli sugli ordini totali (spinti dalla componente interna) e sui livelli correnti di produzione. Le aspettative risultano, invece, in lieve peggioramento.

Tra i comparti, la fiducia è aumentata solo tra i produttori di beni di consumo dove nei mesi scorsi aveva registrato i più lenti pro-gressi.