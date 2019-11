Confindustria Moda: 48mila nuovi assunti nel settore entro 2023

editato in: da

(Teleborsa) – Confindustria Moda, nel corso della seconda edizione del Mastertech della Moda svoltosi oggi venerdì 29 novembre, nell’ambito della manifestazione Job&Orienta 2019 a Verona, ha annunciato che si stima che il settore avrà bisogno di effettuare 48.000 nuove assunzioni entro il 2023, sia per rimpiazzare i pensionamenti previsti sia per la crescita che il comparto ha registrato. Di queste assunzioni, ben il 35% saranno per diplomati (in gran parte degli istituti tecnici e professionali) e oltre il 7% laureati.

SETTORE STRATEGICO – Il Presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi ha quindi ricordato l’importanza per l’intero Paese del settore moda, che nel suo complesso vale oltre 95 miliardi di fatturato (in massima parte esportato) con 67.000 aziende e oltre 580.000 addetti. C’è quindi necessità di una forte azione di orientamento verso i ragazzi e le loro famiglie alla quale sono chiamati opportunamente a collaborare le imprese, le scuole e le istituzioni.