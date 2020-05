Confindustria: lavoro e welfare pilastri coesione sociale

editato in: da

(Teleborsa) – Lavoro e welfare al centro della costruzione di una società nuova, coesa e tesa verso un futuro sempre più sostenibile a livello economico ed ecologico.

Confindustria svela il suo primo Report di Sostenibilità, rapporto che evidenzia le azioni e i progetti che l’associazione mette in campo ogni giorno nel confronto attivo con le Istituzioni nazionali ed internazionali, con il mondo dell’economia e della finanza, delle parti sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e della società civile.

L’obiettivo del Report, che sarà presentato nel corso dell’Assemblea privata di domani dal Direttore Generale, Marcella Panucci, è mappare gli effetti di queste attività in termini di valore economico, sociale e ambientale e per stimolare il dialogo costruttivo con gli attori sociali e il mondo della politica e per avvicinare l’opinione pubblica ai temi dell’impresa e dell’economia reale.

Per Confindustria il lavoro e il welfare sono i due tasselli fondamentali per la coesione sociale del Paese: strumenti idonei ad accorciare i divari, ridurre le disuguaglianze.

L’emergenza coronavirus ha reso ancora più evidente e urgente la necessità di una politica industriale centrata su Ricerca&Innovazione che accompagni la riconversione e la transizione verso la trasformazione digitale e sostenibile.

In questa direzione, sottolinea il report, gli assi portanti di sviluppo non potranno che essere i partenariati industriali e l’inserimento di giovani ricercatori nelle imprese.

Industria 4.0 e la transizione verso la sostenibilità ambientale rappresentano il fulcro dell’azione di Confindustria, che ha avviato un percorso di attività per assicurare un ruolo centrale all’Italia nella definizione e attuazione del Green Deal europeo.