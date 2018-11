Confindustria: cresce importanza delle multinazionali estere in Italia

editato in: da

(Teleborsa) I dati diffusi dall’Istat confermano la crescente importanza delle multinazionali estere in Italia e, di conseguenza, la maggiore attrattività del nostro Paese: numeri alla mano, nel 2016 sono state rilevate 14.616 imprese a controllo estero, in aumento di circa 600 unità in un anno, anche per effetto di importanti acquisizioni. Il contributo di queste imprese alla crescita economica del nostro Paese è rilevante: realizzano il 18,3% del fatturato nazionale (539 miliardi di euro), il 15,1% del valore aggiunto (113 miliardi).

Risulta significativo e crescente il loro contributo agli scambi di merci con l’estero: la quota sul totale delle esportazioni italiane è del 27% (pari a 106 miliardi), particolarmente rilevante per i prodotti farmaceutici (76,4%), con la componente degli scambi intra-gruppo pari al 45,8%, con quote significative per le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (69,6%). Le multinazionali estere attivano il 46,5% (145 miliardi) delle importazioni, che per circa due terzi sono intragruppo.

Licia Mattioli, nella sua veste di presidente dell’advisory Board investitori esteri di Confindustria (Abie), rileva come “dai dati emerge chiaramente la centralità degli investimenti delle imprese italiane a capitale estero per l’agenda della crescita. Imprese con il quartiere generale fuori dall’Italia che hanno scelto il nostro Paese come sede per una delle loro attività, hanno acquisito cittadinanza italiana e impiegano lavoro italiano: nel 2016 è aumentata la quota degli addetti delle multinazionali estere sul totale delle imprese residenti passata dal 7,7% al 7,9% (1,3 milioni, + 4,5% rispetto al 2015)”.