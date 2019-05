Confindustria, Conte: “Governo determinato a superare stima dello 0,2%”

editato in: da

(Teleborsa) – “Nel nostro Def abbiamo stimato una crescita prudenziale dello 0,2% ma siamo ferocemente determinati a superare questo livello. Siamo fiduciosi che i provvedimenti consentiranno alla nostra economia di poter crescere e siamo fermamente convinti che l’Italia possa farcela, tutti noi possiamo farcela, continuando sulla strada di un franco, virtuoso dialogo, di una discussione condivisa, creando sinergia di sistema per riportare il nostro paese nell’orizzonte che le spetta di crescita, di sviluppo sostenibile, in grado di liberare e impiegare le migliori energie di cui il Paese dispone”. Ha usato toni ottimistici il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo intervento all’Assemblea 2019 di Confindustria, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“In vista della prossima manovra – ha aggiunto Conte – serve un oculato lavoro di Spending Review e revisione della ripartizione delle tasse, con un impulso agli investimenti pubblici, per rilanciare l’occupazione e diminuire il carico fiscale su famiglie e imprese”.

Sull’Europa il Premier ha affermato che “occorre invertire con urgenza gli indirizzi della governance europea che ha sostenuto politiche del rigore, con effetti devastanti sul piano sociale”. “Noi siamo europeisti, siamo consapevoli di vivere in sistema integrato ma non acritico né superficiale” ha detto Conte sottolineando la necessità di una “revisione delle forme e degli istituti che hanno caratterizzato negli ultimi 30 anni il progetto dell’integrazione” e accogliendo l’invito del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia “affinché l’Italia sia più protagonista sullo scenario europeo che sta cambiando e che si profila una sfida innovatrice”. “Anche il mio Governo crede che occorra coniugare fattori come strategia e coraggio, per invertire il declino al quale sembravamo avviati e al quale invece stiamo ponendo un argine” ha detto il Premier affermando che “serve un cambiamento di prospettiva. Serve crescita”.

“Se io siedo nel G7 e se l’Italia partecipa al G7 è anche grazie al vostro impegno quotidiano” ha detto Conte rivolgendosi agli imprenditori.

“Il compito di un politico non è amministrare e governare il consenso ma, come diceva De Gasperi, è realizzare, rendere concreti progetti, sogni, speranze. Occorre riaffermare il primato della politica, ne sono consapevole, una politica responsabile che sappia ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, senza il quale le persone non hanno incentivi sufficienti a uno sforzo per migliorare e voi imprenditori a migliorare i vostri investimenti” ha concluso.