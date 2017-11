Confindustria, Carlo Robiglio nuovo Presidente di Piccola Industria

(Teleborsa) – Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria del Piemonte, è stato eletto oggi dal Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria all’unanimità nuovo Presidente per il biennio 2017-2019. Come tale, entra di diritto nella squadra del Presidente Vincenzo Boccia come vicepresidente di Confindustria.

Torinese, classe 1963, dopo gli studi liceali si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria ha nominato anche i vicepresidenti che affiancheranno il presidente Robiglio nel suo mandato.