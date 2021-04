Confindustria, Bonomi: in prima linea per la campagna vaccinale e la ripresa del Sud

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha ribadito l’impegno dell’Associazione nella campagna vaccinale. “Tutte le territoriali, a livello nazionale, hanno dato dimostrazione di come gli imprenditori nei momenti di difficoltà del Paese sono stati sempre a fianco dell’Italia. Nei 111 anni di storia di Confindustria gli imprenditori e le imprese hanno sempre risposto nei momenti più difficili del Paese: le due guerre mondiali, la ricostruzione, gli anni del terrorismo, gli anni della crisi energetica. Come sempre abbiamo fatto capire al Paese quanto noi lo amiamo”.

In occasione dell’assemblea di Confindustria Brindisi, Bonomi ha sottolineato l’importanza del Pnrr per la crescita del Sud Italia: “riponiamo grande fiducia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ripresa economica del nostro Paese, soprattutto per il Mezzogiorno“. “Abbiamo fatto un grande lavoro come Confindustria – ha aggiunto – nell’individuare con il ministro per il Sud Carfagna quali sono le risorse specifiche che, all’interno di ogni misura prevista dal Pnrr, saranno esplicitamente dedicate al Mezzogiorno”.

In particolare, il presidente ha evidenziato l’attenzione di Confindustria nei confronti del progetto delle economie del mare, “dedicato a quella che è la più grande infrastruttura naturale a disposizione del nostro Paese: il Mediterraneo“. Il Sud “è in prima linea in questa possibilità di sfruttare al meglio le risorse che ci vengono dall’Europa, proprio per costruire un’economia moderna, efficace, inclusiva e che abbia quella sostenibilità economica che ci permetta di rispondere alla sostenibilità sociale e a quella sanitaria che sono i tre mandati che il presidente della Repubblica ha voluto affidare al presidente Draghi al momento della sua nomina”, ha aggiunto.