Confindustria attende produzione di ottobre in salita

(Teleborsa) – Confindustria prevede una ripresa della produzione a ottobre.

E’ quanto emerge dall’ultima indagine condotta dal CSC- Centro Studi Confindustria, secondo cui si attende un incremento della produzione dell’1% a ottobre dopo il -1,3% di settembre, comunicato oggi dall’Istat.

Nel terzo trimestre del 2017 l’attività è avanzata dell’1,5% congiunturale (dopo +1,2% nel secondo e -0,1% nel primo); nel quarto la variazione congiunturale acquisita è di +0,5 punti percentuali.

In settembre la produzione industriale è diminuita dell’1,6% in Germania (dopo +2,6% nel mese precedente), ha registrato un marginale incremento in Spagna (+0,1% dopo +1,1%) e un recupero in Francia (+0,6% dopo -0,2%).

L’indagine PMI Markit in ottobre evidenzia un deciso progresso e preannuncia un buon andamento dell’attività negli ultimi mesi dell’anno. Il PMI manifatturiero si è attestato a 57,8 (da 56,3), il livello più elevato dall’inizio del 2011; segnala l’ingresso con grande slancio nel quarto trimestre, sopravanzando di 1,4 punti la media del terzo (56,4).

L’indice della componente produzione è aumentato di 1,9 punti (a 59,4, massimo da aprile 2011), soprattutto per i beni strumentali, legati alla forte domanda di beni di investimento; i nuovi ordini sono avanzati al passo più elevato dal febbraio 2011, spinti in particolare dalla componente estera che beneficia della stretta integrazione con l’economia tedesca nelle catene globali del valore.