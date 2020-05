editato in: da

(Teleborsa) – Carlo Bonomi è ufficialmente il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha eletto l’assemblea di via dell’Astronomia che con il suo voto, all’unanimità (con una sola scheda nulla), in sessione privata e a porte chiuse, ha concluso l’iter per la nomina del nuovo leader degli industriali.

Bonomi era stato designato Consiglio Generale lo scorso 16 aprile e succede a Vincenzo Boccia: sarà presidente di Confindustria per il quadriennio da maggio 2020 a maggio 2024.