Confesercenti preoccupata da dati fiducia: gelata consumi dietro l’angolo

(Teleborsa) – Preoccupano i dati ISTAT sulla fiducia di imprese e consumatori, che evidenziano un quadro di crescente preoccupazione per il futuro e diffuso pessimismo.

Confesercenti, in particolare, ha evidenziato che, a livello di imprese, si sono registrati i livelli di fiducia più bassi degli ultimi tre anni, ma se non ci sarà una risoluzione, si avranno seri contraccolpi sulla domanda interna e sugli investimenti.

Gli indicatori di fiducia segnano un arretramento, il clima delle imprese vede un peggioramento di -2,3 punti, per il piccolo commercio di -3,1 e il turismo subisce un calo di circa 3 punti. Oltre alle anticipazioni negative sull’economia italiana, a pesare è anche l’instabilità politica e le incertezze sulla futura legge di bilancio.

Per questo Confesercenti afferma che è urgente definire una via d’uscita chiara. L’incertezza potrebbe infatti tramutarsi in una nuova gelata dei consumi, che aggraverebbe la condizione del piccolo commercio che vede sparire circa 14 imprese al giorno.

(Foto: by fancycrave on Unsplash)