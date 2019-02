Confesercenti: da dati ISTAT cala la fiducia nelle prospettive dell’economia

editato in: da

(Teleborsa) – La sfiducia sulle prospettive dell’economia, percepita già da tempo tra le imprese, comincia a manifestarsi anche fra i consumatori. Lo ha osservato Confesercenti, sulla scorta delle rilevazioni ISTAT del 27 febbraio in materia di imprese e appunto consumatori. Tra i consumatori, infatti, ed è il dato è più basso degli ultimi 18 mesi, pesa l’ipotesi di una recessione che ha determinato il crollo degli indici “economico” e “corrente”, le due componenti del clima di fiducia che hanno registrato una maggiore contrazione.

Confesercenti, poi, ha evidenziato come l’incertezza sia cresciuta anche fra le imprese, per cui quello di febbraio risulta essere l’ottavo calo consecutivo. Viceversa, nonostante la dinamica negativa nelle vendite del comparto, cresce la fiducia nella distribuzione commerciale sulle attese di vendita, mentre resta negativo il giudizio sulle vendite correnti. Segno che qualcosa si muove per le piccole imprese, soprattutto per quanto riguarda l’impegni presi dal Governo e dei quali si attendono gli sviluppi.

Secondo Confesercenti, però, l’eccezione segnata dal commercio non basta a invertire la tendenza sulla sfiducia espressa dalle imprese. In questo momento, spiega l’Associazione di categoria, occorrono segnali forti da parte del Governo e soluzioni utili a contrastare il rallentamento dell’economia. Un piano per la crescita che punti tutto sugli investimenti, soprattutto in materia di infrastrutture.