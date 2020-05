Confermato a Leonardo contratto per elicotteri Marina americana

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo si è vista dare ragione dal Government Accountability Office, che ha respinto il ricorso di Airbus Helicopter avverso la decisione della US Navy di assegnare all’azienda italiana il contratto per la fornitura dei nuovi elicotteri da addestramento per i piloti della Marina americana,Marines e Guardia Costiera.

Confermato, quindi, l’esito della gara per la quale Leonardo si è aggiudicata nel gennaio scorso un contratto di oltre 176 milioni di dollari per 32 elicotteri TH-73A, derivato dall’AW-119 civile. Si tratta del primo lotto di una fornitura di 130 elicotteri, in consegna entro il 2024, per un valore di circa 650 milioni di dollari