Conferenza MIT su trasporto aereo, Ad di Sea Brunini: accelerare open sky, Cina in primis

(Teleborsa) – “I progressi dell’industria del trasporto aereo registrati nell’ultimo decennio sono il frutto di due fattori: la politica di liberalizzazione del trasporto aereo e l’introduzione dei contratti di programma”. Lo ha detto Armando Brunini, Ad di Sea (Società di gestione dei due aeroporti di Milano, Linate e Malpensa), alla Conferenza sul trasporto aereo organizzata a Roma dal Mit.

“Per consolidare il trend di crescita del settore aeroportuale – ha spiegato Brunini – e rispondere alle sfide del temuto “capaciti crunch” in un contesto sostenibile, occorre proseguire e accelerare le politiche di liberalizzazione e open sky con priorità a quei Paesi che esprimono alti tassi di crescita del turismo outgoing, Cina in primis”.

E’ doveroso perciò prendere consapevolezza che gli aeroporti operano in contesti competitivi ed è quindi necessario orientarsi verso modelli tariffari che includano elementi di flessibilità. Per quanto riguarda poi le concessioni aeroportuali, l’Amministratore delegato Brunini si è detto favorevole “alle gare di gestione totale degli aeroporti, ma sempre di ungo termine, e senza mettere in discussione quelle attuali, pena la fuga degli investitori che stanno fortemente contribuendo al sistema infrastrutturale italiano”.