Confedilizia, semplificare ed estendere sismabonus

(Teleborsa) – “La prevenzione è l’unica strada per ridurre i rischi da calamità e gli incentivi fiscali sono il solo strumento per realizzarla. Per questo il #Sismabonus al 110% – di cui si parla molto meno che dell’#Ecobonus – va esteso nel tempo, semplificato e promosso”.

Lo ha scritto, su Twitter, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in occasione del quarto anniversario del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Quattro anni fa, il dramma. Oggi il Presidente del Consiglio Conte si è recato ad Amatrice e al termine della messa presieduta dal Vescovo di Rieti, Domenico Pompili, si è intrattenuto con alcuni cittadini e familiari delle vittime, alcuni dei quali hanno lamentato lentezza nella ricostruzione. “I cittadini hanno completamente ragione, noi siamo qui per ascoltare e fare sempre meglio, dobbiamo agire nella migliore tutela delle comunità locali”.