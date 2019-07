Confcommerco e ANCI, insieme per la rigenerazione urbana

editato in: da

(Teleborsa) – Una collaborazione strategica che si rinnova fra Confcommercio e ANCI per la rigenerazione urbana. La collaborazione è stata rinnovata con la firma di un nuovo protocollo d’intesa che traccerà la base per azioni sinergiche a favore del rilancio socio-economico delle città e dei loro territori, della durata di tre anni.

Gli obiettivi sono: favorire l’aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia urbanistica; promuovere l’attenzione verso i sistemi commerciali urbani negli strumenti urbanistici e nelle norme locali, anche prevedendo misure di fiscalità di vantaggio; rafforzare l’attività di formazione e informazione sui temi della città, del terziario di mercato e delle opportunità europee; sostenere politiche che garantiscano un quadro certo di risorse locali e nazionali dedicate alle città e ai territori, in coerenza con la politica di coesione europea.

Le azioni previste dall’accordo sono: la collaborazione tra gli uffici su attività legislative e tecniche, anche presentando congiuntamente proposte per la nuova Politica di coesione 2021-2027; accordi o intese tra Comuni e Confcommercio locali, per realizzare processi condivisi di rigenerazione urbana, anche a valere sulle risorse europee; incontri di approfondimento sui temi della città e della rigenerazione urbana e offerta di formazione congiunta per associazioni e amministrazioni locali; utilizzo della leva fiscale locale sia per limitare la presenza di spazi commerciali sfitti sia per facilitare l’insediamento di attività merceologiche funzionali al territorio di riferimento.