Confcommercio, vaccini nei luoghi di lavoro: ora garantire la reperibilità e la diffusione

(Teleborsa) – Anche Confcommercio nella giornata di ieri ha partecipato all’incontro con i Ministri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico per la sottoscrizione del Protocollo per il contrasto al Coronavirus nei luoghi di lavoro e il Protocollo per i piani vaccinali nei luoghi di lavoro. “Con pragmatismo e buon senso le parti sociali hanno condiviso gli aggiornamenti utili a rendere i protocolli del 2020 aggiornati alle modifiche legislative ed amministrative intervenute”, ha commentato l’esito della riunione Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con delega “Lavoro e Bilateralità”.

“È stato condiviso anche un protocollo per la realizzazione dei piani vaccinali nei luoghi di lavoro, coinvolgendo anche associazioni datoriali e le esperienze della bilateralità. Il confronto è stato proficuo e ciò ha consentito che venissero recepite le proposte delle imprese per il miglior funzionamento dei protocolli; ora bisogna fare presto a garantire la reperibilità e la diffusione dei vaccini”, ha aggiunto.