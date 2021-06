Confcommercio Salute: “Dl Semplificazioni e Superbonus al sociosanitario primo step importante”

editato in: da

(Teleborsa) – “Dal Decreto Semplificazioni arriva una novità significativa per tutto il mondo del socio-sanitario e uno step importante in merito agli incentivi per l’efficientamento energetico e la riqualificazione previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (convertito con legge 77/2020)”.

Così Confcommercio Salute commentando il Dl Semplificazioni che, all’articolo 33 comma 1, ha stabilito le condizioni a cui gli incentivi riguardano anche gli enti che svolgono attività sociosanitarie o assistenziali con immobili di categoria catastale B/1 (“collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi”), B/2 (“case di cura e ospedali senza fine di lucro”) e D/4.

“Accogliamo con soddisfazione le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni – ha sottolineato Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura –. Si tratta di un tema su cui sin da subito la nostra Associazione si è spesa molto nel dialogo col Governo e che ha portato oggi a un primo risultato significativo: gli enti indicati nel Decreto avranno infatti la possibilità di intervenire sui propri stabili a condizioni decisamente favorevoli. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’on. Vannia Gava, sottosegretario al ministero della Transizione Ecologica con cui si è portato avanti un confronto costruttivo e fruttuoso. Bene l’ottenimento dell’allargamento del Superbonus 110% al mondo del no profit in ambito sociosanitario il nostro auspicio è che in futuro possa esserci un ulteriore allargamento anche al mondo del profit. Come Confcommercio Salute ci siamo intanto immediatamente attivati a supporto di tutti gli associati no profit: il nostro obiettivo – ha concluso – è di poter fornire alle strutture e agli enti beneficiari degli incentivi un orientamento completo per potersi attivare al meglio su una partita decisiva per il futuro del settore e del Paese”.