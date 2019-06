Confcommercio, Mattarella: progetto condiviso per fiducia famiglie e imprese

editato in: da

(Teleborsa) – “Sostenere e rilanciare la fiducia di famiglie e imprese per incrementare il reddito e occupazione, assicurare stabilità e tutela del risparmio, sollecita un progetto condiviso fra pubblici poteri ed espressioni della società civile ispirato a criteri di legalità, sostenibilità sociale e ambientale“.

E’ quanto ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Confcommercio Carlo Sangalli in occasione della assemblea annuale.

“Le rappresentanze di impresa in settori cruciali per la nostra economia e per il lavoro – ha proseguito Mattarella – sanno di poter contribuire con il loro dibattito, le loro proposte e le azioni allo sviluppo e all’ammordernamento del Paese offrendo la prospettiva di un futuro migliore specie ai nostri giovani”.

Ricordando le recenti elezioni europee, il Capo dello Stato ha sottolineato il “rilievo che assume una partecipazione democratica responsabile alla definizione di risposte comuni per gestire con efficacia questioni che travalicano i limiti all’iniziativa dei singoli Paesi”.

“E’ il caso del settore degli scambi – ha sottolineato Mattarella – centrale nella crescita di ogni economia e ancor più significativo in uno scenario caratterizzato da rischi e incertezze“.

(Foto: Per gentile concessione della Presidenza della Repubblica)