Confcommercio, la manovra non piace al 55% delle imprese giovani

(Teleborsa) – Al 55% delle imprese giovani del settore terziario non piace la Manovra per i suoi provvedimenti, ritenuti “inefficaci” per contrastare la crisi economica.

Lo dice rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format-Research, presentato a Sirmione (Brescia) in occasione del Forum dei giovani imprenditori della categoria. Al 70% invece piace la flat tax mentre per il 61%, con questa finanziaria, tra cinque anni l’Italia sarà più povera.

Sono in particolare i giovani imprenditori del Sud, stretto nella morsa della crisi da anni e in modo molto severo, ad alimentare il sentimento di sfiducia. Solo per il 35,3% degli intervistati l’Italia tra cinque anni sarà un Paese che offrirà spazio ai giovani che intendono fare impresa.