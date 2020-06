Confcommercio, deflazione sembra “solo temporanea”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ildato di giugnosull’andamento dei prezzi al consumo (+0,1% su maggio), in linea con le attese, ratifica, nel confronto annuo, la deflazione (-0,2%) per il secondo mese consecutivo“.

Questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio che spiega: “il dato dell’ultimo mese ha riflesso, oltre agli andamenti legati ad alcuni fattori stagionali – alimentari freschi e servizi di trasporto – anche alcuni aggiustamenti derivanti dal ritorno all’operatività delle diverse attività economiche. In quest’ottica, le limitazioni imposte al trasporto potrebbero aver amplificato la dimensione degli aumenti stagionali, mentre per i servizi ricettivi e della ristorazione la crisi della domanda ha presumibilmente determinato una decisa riduzione del prezzi su base mensile. Il dato sull’inflazione di fondo che, pur su valori contenuti, si conferma in territorio positivo, lascia sperare che la deflazione sia un problema solo temporaneo. In ogni caso, prezzi mediamente stabili o decrescenti costituiscono un potente sostegno al potere d’acquisto delle famiglie, un fattore indispensabile oggi per rassicurare i consumatori sviluppandone la propensione agli acquisti in un contesto eccezionalmente incerto”.

Balzo dei prezzi della frutta che fanno segnare un aumento dell’11,1% rispetto allo stesso periodo del scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma Coldiretti a commento dei dati Istat sull’inflazione a giugno.

A pesare “il clima impazzito in una maledetta primavera che – sottolinea Coldiretti – è iniziata con il gelo che ha compromesso le fioriture ed è proseguita con il caldo torrido e la siccità, per andare a concludersi con le tempeste di vento e grandine. Il risultato è la perdita a livello nazionale di più un frutto su tre con il crollo dei raccolti, dalle pesche alle nettarine (-28%) alle albicocche (-58%) fino alle ciliegie ma danni sono stati subiti anche da verdure ed ortaggi con la perdita del lavoro di un intero anno in molte aziende agricole”.