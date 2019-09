Confcommercio a nuovo Governo: urgente disinnescare aumenti IVA

editato in: da

(Teleborsa) – “Auguri di buon lavoro al Presidente Conte ed ai Ministri del nuovo Governo“. E’ quanto afferma in una nota Confcommercio-Imprese per l’Italia – commentando la nascita del nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte – che richiama alla necessità di “fare presto e bene, in uno scenario economico internazionale – tra tensioni commerciali, Brexit e recessione tecnica in Germania – che preoccupa fortemente, i cui contraccolpi rischiano di essere particolarmente pesanti per il nostro Paese.

“E’ uno scenario – si legge ancora – che conferma l’urgenza di disinnescare il rischio di aumenti IVA per oltre 50 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021, nonché di mettere in campo interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro ed una riforma complessiva delle aliquote IRPEF. Insieme va perseguito un forte impulso agli investimenti in innovazione ed infrastrutture”.

“Confcommercio auspica – conclude la nota – che su questi temi si sviluppi tra Governo e parti sociali un confronto costante e strutturato”.