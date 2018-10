Confartigianato Trasporti, Genedani: “Bene deduzioni autotrasporto, ora intervento su accise”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo Conftrasporti-Confcommercio, le misure annunciate dal Ministro Toninelli a favore dell’autotrasporto ricevono il beneplacito anche di Confartigianato Trasporti.

“Apprezzamento e soddisfazione per l’operato del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che ha rimediato, come promesso, ad un errore perpetrato a danno di decine di migliaia di piccoli autotrasportatori”, commenta il Presidente di Confartigianato Trasporti ed Unatras, Amedeo Genedani.

Il riferimento è all’aumento delle deduzioni forfettarie delle spese “non documentate” dagli autotrasportatori, che erano state drasticamente ridotte. L’impegno a voltare pagina” era stato preannunciato dal Ministro Toninelli alla Convention Nazionale di Confartigianato Trasporti, svoltasi il 14 settembre.

“È ora necessario – continua Genedani – che il Governo si adoperi per dare continuità ai provvedimenti per la competitività dell’autotrasporto italiano a cominciare dalla garanzia per gli imprenditori del rimborso delle accise sul gasolio”.