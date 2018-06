Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito più facile

editato in: da

(Teleborsa) – La crisi degli scorsi anni ha colpito gravemente il mondo dell’artigianato e della piccola impresa, ma il sistema ha tenuto e si è rigenerato. Così il Presidente della Confartigianato Giorgio Merletti ha spiegato, all’Assemblea annuale a Roma, i sacrifici e la svolta del milione e 300 mila piccole imprese disseminate nel nostro Paese.

Merletti ha anche spiegato come i nostri piccoli imprenditori sono campioni dell’export per quasi 125 miliardi. Ma sulle imprese gravano difficoltà di accesso al credito, da qui la necessità di avere presto un Istituto pubblico speciale.

Altra situazione pesante è il debito della Pubblica Amministrazione verso le imprese: 55 miliardi. La Confartigianato chiede la compensazione debiti/crediti, che permetterebbe di ridurre della metà il debito della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese.

Altro tema è quello della pressione fiscale sempre troppo elevato rispetto alla media europea: la differente pressione fiscale costa infatti 18,6 miliardi. Da qui l’auspicio della flat tax.

Più cauti i piccoli imprenditori sono sulla sterilizzazione dell’IVA. Merletti infatti ritiene che il disinnesco delle clausole di salvaguardia per evitarne l’aumento non vada considerato un “dogma di fede”.

Infine, il Presidente della Confartigianato spezza una lancia a favore del lavoro di cittadinanza, confermando la necessità di fare incontrare domanda e offerta di lavoro e mettendo in evidenza che ogni forma di doverosa assistenza a chi è in difficoltà nel mondo del lavoro non può che essere transitoria.

Dino Sorgonà