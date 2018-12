Confartigianato, Dl semplificazioni: primo passo ma la battaglia è ancora lunga

editato in: da

(Teleborsa) – Bene ma non è ancora abbastanza. “Il Dl semplificazioni è un primo passo per cominciare ad abbattere il mostro della burocrazia italiana, nemico numero uno delle imprese. Ma la battaglia non è priva di rischi da evitare come la tentazione di digitalizzare l’inutile, solo trasformando gli adempimenti da cartacei in telematici”. Questo il commento del Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, sul provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri.

“Apprezziamo – si legge ancora – l’abolizione del Sistri che non ha mai funzionato e da 8 anni pende come una spada di Damocle sulla testa degli imprenditori. Ora pero’ bisogna evitare che, morto un Sistri, se ne faccia un altro. Bene anche l’impegno sul fronte dei debiti della P.A. nei confronti delle imprese. Anche in questo caso, non vanno ripetuti gli errori del passato. Insistiamo a ripetere che la soluzione al problema è a portata di mano: consentire la compensazione diretta e universale tra debiti e crediti”.