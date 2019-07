Confagricoltura, richiesta la riattivazione dei dazi ordinari

editato in: da

(Teleborsa) – Punto importante, nel prossimo Consiglio Agricoltura della Unione Europea, sarà l’allarme riguardante il riso. Su richiesta della delegazione italiana, come rende noto Confagricoltura, ci sarà il punto sull’aumento delle importazioni di riso Japonica a dazio zero dal Myanmar. Tre richieste sono state avanzate dalla delegazione italiana: controllo rigoroso sulle importazioni presso i punti di arrivo, una valutazione sull’impatto a carico del mercato europeo e l’attivazione della procedura per reintrodurre i dazi ordinari.

“Le importazioni dal Myanmar sono ammontate a 60mila tonnellate – dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – aumentando del 140% rispetto al 2018. Finalmente c’è stato un concreto seguito all’allarme lanciato nei giorni scorsi”. Un trend pericoloso, afferma Giansanti, che continua evidenziando come “ci sia il rischio di compromettere il riequilibrio del mercato a vantaggio dei nostri risicoltori, dopo i contraccolpi provocati dalle importazioni di riso Indica da Cambogia e Myanmar, per i quali è scattata la clausola di salvaguardia”. “Considerate le concessioni fatte dalla UE – conclude Giansanti – chiediamo che vengano attivate tutte le iniziative possibili per dare una sicura prospettiva alla risicoltura italiana ed europea”.