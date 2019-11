Confagricoltura presente agli Stati Generali della Green Economy

editato in: da

(Teleborsa) – Confagricoltura partecipa agli Stati generali della Green Economy a Ecomondo, a Rimini, quest’anno dedicati al Green New Deal e alla sfida climatica.

Per l’organizzazione è urgente avviare un programma europeo e italiano di Green New Deal e giungere a risultati concreti già entro il 2025. Per farlo, l’Organizzazione chiede che l’agricoltura sia al centro del progetto, come merita.

Le sfide in arrivo per il futuro, che sono già realtà per sempre più aziende italiane, sono molteplici. Queste partono, spiega Confagricoltura, dall’attenzione alla produzione e alla qualità del cibo, all’agricoltura conservativa, alla tutela dei suoli agricoli e della biodiversità, all’aumento dell’efficienza dell’irrigazione, al migliore gestione del bestiame e alla resilienza, per arrivare alla gestione sostenibile delle foreste e assorbimento di CO2, alla riduzione dei rifiuti, alla lotta allo spreco alimentare e al tema dell’economia circolare.

In questi incontri, Confagricoltura concentra infatti la propria attenzione su quattro argomenti prioritari per il settore: l’efficientamento delle imprese agricole e delle lavorazioni, digitalizzazione e agricoltura di precisione, bioeconomia circolare, nuove tecnologie molecolari.

Dall’appuntamento emergeranno le proposte per raggiungere gli obiettivi al 2030 di un taglio consistente delle emissioni in atmosfera, nonché di una spinta decisiva per la crescita e l’occupazione.