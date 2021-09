Confagricoltura, Giansanti: “Agricoltura protagonista della transizione ecologica ed energetica”

editato in: da

(Teleborsa) – Nella transizione ecologica non vedo criticità ma solo opportunità per l’agricoltura. È quanto ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione del Forum Enpaia 2021 “Economia e Società. Tendenze nel dopo Covid”che si è svolto oggi al Posta Vecchia Hotel di Ladispoli.

“Un settore importante come quello dell’agricoltura – ha proseguito Giansanti – necessariamente dovrà dare un contributo in quello che è il grande progetto della transizione ecologica ed energetica. In questo l’agricoltura può essere uno straordinario interprete sia per cercare di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, grazie all’abbattimento della CO2, sia sul fronte della produzione di energia pulita, verde che credo sia una grande risorsa per il Paese. In questo percorso credo che l’agricoltura sarà straordinaria perché da una parte dovrà garantire cibo di qualità in quantità, e dall’altra dovrà essere, invece, un attore importante della transizione ecologica ed energetica integrando, tra l’altro, la politica dei redditi degli agricoltori”.