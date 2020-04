Confagricoltura: bene il ripristino della cambiale agraria, strumento utile per le imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Bene la decisione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) di rilanciare la cambiale agraria e della pesca. Positivo il commento del Presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti, sulla decisione dell’Istituto di stanziare 30 milioni di euro che consentirà di erogare prestiti alle imprese agricole di importo fino a 30.000 euro a tasso zero, con una durata di cinque anni, di cui i primi due anni di preammortamento: “Esprimiamo apprezzamento per l’intervento messo in atto oggi da Ismea, particolarmente utile per sostenere il settore primario impegnato ad affrontare l’emergenza coronavirus”.

La cambiale agraria – spiega Confagricoltura in una nota – è uno strumento di finanziamento agile che viene utilizzato dalle imprese per sostenere le spese di gestione ordinaria e per le anticipazioni colturali necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola. Il nuovo intervento, che l’istituto mette in campo a pochi giorni dall’attivazione delle garanzie al 100% a favore dell’impresa agricole per i prestiti fino a 25.000 euro previsti dal cosiddetto Decreto Liquidità, si caratterizza per una procedura snella, in grado di assicurare l’erogazione del prestito con una tempistica molto veloce.

“Le imprese in questo momento hanno bisogno di interventi immediati – ha sottolineato Giansanti – per far sì che venga assicurata la prosecuzione delle attività agricole, fondamentali anche per sostenere l’occupazione e il reddito dei lavoratori”.