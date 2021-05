Confagricoltura assieme ad Amazon per accelerare digitalizzazione agribusiness

editato in: da

(Teleborsa) – Affermare Agricoltura 4.0 ed offrire un’opportunità di crescita alle migliaia di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari italiane, grazie all’uso delle tecnologie digitali. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Confagricoltura con Amazon, che sancisce l’ingresso dell’organizzazione datoriale all’interno del programma “Accelera con Amazon”.

Si tratta di un percorso di formazione gratuito dedicato ad oltre 10mila PMI italiane, realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano.

L’agroalimentare italiano ha raggiunto nel 2020 un valore di 540 milioni di euro e l’Agricoltura 4.0 ha registrato una crescita del 20% rispetto all’anno precedente, stando ai dati dell’Osservatorio Smart Agrifood School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio RISE (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell’Università degli Studi di Brescia.

A partire dalla fine di maggio Confagricoltura terrà dunque quattro Webinar gratuiti sui temi più vari – dall’eCommerce alla sostenibilità – e organizzerà ad ottobre un bootcamp, ovvero un corso intensivo digitale gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, in collaborazione con Confagricoltura, della durata di una settimana. Il bootcamp, dedicato a 100 piccole e medie imprese e startup, include un percorso su misura per sviluppare le competenze digitali per vendere online.

“Siamo stati i primi a chiedere e sostenere Agricoltura 4.0 proprio perché grazie all’innovazione, le aziende agricole possono essere protagoniste della svolta sostenibile e competitiva richiesta dal mercato”, ha affermato Francesco Postorino, direttore generale Confagricoltura.

“L’integrazione dei processi tecnologici e digitali nel settore dell’agricoltura del nostro Paese, che ha un peso del 15% sul PIL italiano, è ancora in una prima fase di sviluppo”, ha spiegato a Ilaria Zanelotti, Marketplace Director Amazon Italia, aggiungendo che il programma consentirà alle PMI di accelerare nel processo di digitalizzazione.