Confagricoltura ad UE: export fondamentale per crescita imprese

(Teleborsa) – È nell’interesse dell’UE e delle nostre istituzioni che i mercati internazionali siano resi più accessibili, favorendo così l’export, fondamentale per la crescita economia delle imprese agricole e agroalimentari. Lo ha annunciato Sandro Gambuzza, componente della Giunta di Confragricoltura, intervenuto nella giornata del 6 marzo all’evento “L’Europa del fare, il commercio internazionale nell’Europa di oggi e di domani”, tenutosi nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles e organizzato dall’Onorevole Salvatore Cicu.

Il componente della Giunta dell’Organizzazione, durante l’intervento, ha ricordato le minacce alle esportazioni dei prodotti agroalimentari. Dall’embargo russo alla Brexit, passando per le difficoltà con l’Iran, l’entrata in vigore del TTP e i riflessi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. “Il nostro messaggio – ha spiegato Gambuzza – è che ognuno faccia la propria parte e si prosegua con la stipula degli accordi tra l’Ue e i Paesi terzi: gli scambi commerciali internazionali in situazioni regolamentate e chiare favoriscono le imprese”.

Confagricoltura, inoltre, ritiene che le intese bilaterali debbano essere equilibrate tra le parti. In funzione di questo, infatti, reputa necessario il coinvolgimento nell’ambito dei negoziati dei paesi membri e delle associazioni dei produttori più rappresentative.

In caso di un effetto penalizzante per le produzioni mediterranee, poi, chiede che vengano prese in considerazione misure compensative e, nei casi più critici, richiama all’attivazione delle clausole di salvaguardia. In chiusura, Sandro Gambuzza ha invitato la Commissione a redigere una valutazione di impatto periodica sugli scambi commerciali della UE con i paesi terzi, per i settori agroalimentare e agricolo.