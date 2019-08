Confagricoltura, accordo Italia-Cina sull’export di carne suine

editato in: da

(Teleborsa) – Un accordo che segna una possibile svolta fra Italia e Cina. Infatti è stato approvato il certificato sanitario per l’esportazione di carni suine congelate e sottoprodotti della macellazione di provenienza italiana ed è stata definita una prima lista di macelli italiani abilitati a esportare.

L’export delle carni suine fresche e congelate italiane verso la Cina ha un valore marginale (circa 105 mila euro nel 2018), realizzando solo lo 0,01% del miliardo di euro delle esportazioni europee complessive, di cui quasi l’80% sono concentrate in quattro Paesi della UE

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, ha dichiarato che “l’apertura del mercato cinese è un segnale positivo, l’accordo italo-cinese sulla carne suina è ancora più importante per far si che si avanzino gli altri dossier in discussione tra le parti, a cominciare da quello per l’export della carne bovina”. Anche Claudio Canali, Presidente della Federazione degli Allevamenti Suini, ha commentato l’accordo: “Ora è auspicabile che venga varato rapidamente il certificato sanitario nazionale che permetterà di effettuare le prime spedizioni per la Cina”.