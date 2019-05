Concorso Dsga, pubblicati i quesiti della prova preselettiva

editato in: da

(Teleborsa) – È online sul sito del Ministero dell’Istruzione la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva del concorso Dsga per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi per le scuole statali.

Come ricorda il Miur, la prova preselettiva si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e avrà una durata massima di 100 minuti durante i quali si dovrà rispondere a 100 quesiti a risposta multipla sulle discipline previste per le prove scritte.

I quesiti saranno scelti tra quelli della banca dati appena pubblicata dal ministero: la prova preselettiva viene fatta per accertare le conoscenze di base relative alla funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.