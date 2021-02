Concorsi straordinari, nuova vittoria Anief per l’ammissione dei candidati alle prove suppletive

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove vittorie per il sindacato della scuola Anief davanti al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato, in merito alla procedura concorsuale in corso, quella straordinaria, ma con influenze anche sulla procedura ordinaria, in particolar modo sulle prove suppletive che inizieranno lunedì prossimo.

“Da queste prove suppletive – ricorda il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – erano stati esclusi tutti quei candidati che non avevano potuto partecipare alla prove preselettive a causa del Covid e poi i tantissimi specializzandi su sostegno che si sono iscritti all’ultimo corso ma non sono stati ammessi a partecipare alle prove concorsuali”.

“Se si guardano i dati del concorso straordinario, i primi risultati dei test di accesso già svolti, si nota che il numero dei posti è addirittura superiore al numero dei candidati e questo perché purtroppo la norma non ha concesso a chi si voleva iscrivere a questi corsi di specializzazione la possibilità di partecipare al concorso”, sottolinea il sindacalista.

“Grazie all’Anief questo è ora possibile. Il sindacato è riuscito a far notificare dal Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma”.

“A questo punto – afferma Pacifico – si può richiedere una prova suppletiva, si può chiedere di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione a questi concorsi, in un momento in cui l’Italia ha tanta carenza di insegnanti

specializzati. E’ quindi importante che chi segue il corso di sostegno presenti la domanda e poi, in caso di rifiuto, faccia ricorso al TAR, nell’attesa del giudizio della Corte Costituzionale. E chi invece non ha potuto partecipare alle prove preselettive a causa del Covid può ora chiedere di partecipare a queste nuove prove preselettive”.

“Anief ancora una volta è interprete del diritto e della correttezza dell’operato dell’Amministrazione”, conclude il leader del sindacato.