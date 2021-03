Concorsi ripartono con nuove regole. Via libera del Cts

editato in: da

(Teleborsa) – Ripartono finalmente i concorsi pubblici, dopo la lunga sospensione causata dalla pandemia di Ciovid-19 e dalla necessità di contenere le occasioni di contatto ed assembramento. Il Cts ha dato il via libera alle nuove regole per lo svolgimento delle prove d’esame.

Lo sblocco formale – ha annunciato il Ministro Renato Brunetta– arriverà con il nuovo Decreto Covid. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai concorsi con carta e penna”, ha spiegato il titolare della PA, aggiungendo che questa decisione significa “ridare speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani”.

Ecco le nuove regole per la sicurezza:

I concorsi dovranno tenersi solo su base regionale o provinciale, per limitare gli spostamenti dei candidati tra le regioni; Orari di presentazione scaglionati con pochi candidati per volta, per evitare gli assembramenti; Svolgimento delle prove pratiche, ove possibile, in spazi aperti; Dovrà essere garantita la distanza di sicurezza di 2,25 metri fra i candidati e ad ogni candidato sarà riservata un’area di 4,5 metri quadri. Obbligo di presentazione di un tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore prima della prova; Obbligo di indossare la mascherina Ffp2 e misurazione della temperatura; Il candidato non potrà presentarsi alla selezione se presenta febbre, difficoltà respiratoria, tosse, perdita di olfatto e del gusto.

Regole rigide per la sicurezza delle prove, ma in linea con la nuova “normalità”, per garantire le relazioni sociali e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Prescrizioni che indubbiamente allungheranno i tempi delle selezioni, ma appaiono necessarie per la ripartenza dei concorsi.