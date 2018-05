Conclusa OPA su YNAP. Delisting il 20 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Compagnie Financière Richemont ha comunicato i risultati definiti dell’Offerta Pubblica di Acquisto promossa da RLG Italia Holding su YOOX Net a Porter Group. (YNAP) Al termine dell’operazione risultano portate in adesione 64.940.119 azioni della società pari al 70,004% del capitale sociale ordinario e al 93,332% delle azioni oggetto dell’offerta.

Al termine del periodo di adesione l’offerente è venuto a detenere il 94,999% del capitale di YOOX. RLG Italia Holding acquisterà tutte le azioni portate in adesione e adempirà all’obbligo di acquisto sulle rimanenti 4.646.879 azioni di YNAP, pari al 5,009% del capitale ordinario.

In pratica, l’offerente sarà tenuto ad acquistare le azioni residue, dagli azionisti che ne facciano richiesta, a un prezzo per azione pari al corrispettivo di 38 euro, nel periodo compreso tra il 21 maggio e l’8 giugno 2018.

Al termine di questa operazione Borsa Italiana disporrà il delisting di YOOX Net a Porter Group da Piazza Affari a decorrere dal 20 giugno 2018, disponendo la sospensione delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni per i giorni 18 e 19 giugno 2018.

La società ha ricordato che, in caso di delisting, i titolari delle azioni YOOX Net a Porter Group che non abbiano aderito all’offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.