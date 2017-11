Conai a Ecomondo per promuovere i valori del riciclo e farne conoscere i risultati

(Teleborsa) – Fare comunicazione sui valori del riciclo, sull’importanza che il riciclo ha in uno sviluppo sostenibile e quanto è fondamentale l’azione corretta da parte di ogni cittadino.

Questi sono i principali obiettivi di Conai, presente al salone dell’economia green Ecomondo, in corso alla Fiera di Rimini dal 7 novembre a venerdì 10 novembre 2017.

Come spiega Luca Brivio, responsabile della comunicazione, “la raccolta differenziata è lo strumento principale per il riciclo e per fare in modo che le risorse, i 6 materiali di imballaggio, tornino in qualche modo a diventare nuove materie prime all’interno del circuito industriale”.

Conai non fa solo comunicazione sull’importanza del riciclo, ma rende manifesto e concreto il risultato del riciclo, anche attraverso esemplificazioni per la produzione di oggetti con materiali riciclati: una nuova bottiglia dal vetro riciclato, un mobiletto dal legno delle cassette e così via.

Brivio ha poi posto l’accento sulla potenza della comunicazione, che si evolve con messaggi sempre più mirati social network, tanto da rendere alcuni video “virali” ed alimentare la folta schiera di “follower”.