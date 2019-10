Conafi, ok a fusione di ServizieValore e Techinvoice

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Conafi, holding di partecipazioni quotata sul mercato MTA, ha approvato i progetti di fusione per

incorporazione in Conafi delle società interamente possedute ServizieValore Società Unipersonale e Techinvoice Società Unipersonale.

Le fusioni per incorporazione hanno l’obiettivo di semplificare la catena partecipativa, concentrare la gestione delle Società Incorporande e razionalizzare le attività dalle stesse esercitate, così raggiungendo una maggiore efficienza operativa ed una semplificazione dei processi amministrativi, nonché una riduzione dei relativi oneri.

Poiché Techinvoice e ServizieValore sono possedute al 100% da Conafi, non saranno assegnate azioni di Conafi in concambio delle partecipazioni nelle Società Incorporande, che saranno quindi annullate.

Lo statuto di Conafi non subirà alcuna modifica per effetto della fusione e la stessa non legittimerà alcun diritto di recesso per gli azionisti.

La società prevede che le fusioni possano essere deliberate e attuate entro la fine dell’esercizio 2019.

