CONAD, Pugliese: “Riapertura centri commerciali prima luce in fondo tunnel della pandemia”

(Teleborsa) – “La decisione della Cabina di Regia del Governo di consentire la ripresa delle attività nei centri commerciali durante i weekend e nei giorni festivi mi auguro sia la prima luce che ci fa intravedere la fine del tunnel in cui la pandemia ha fatto precipitare gli operatori del libero servizio e del commercio”. È quanto ha dichiarato Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, insegna della GDO che conta 16 miliardi di fatturato, oltre 3mila punti vendita e 65mila collaboratori.

“Per mesi – ha proseguito Pugliese – abbiamo lavorato, insieme a tutte le componenti del comparto, per segnalare al Governo l’impegno per la sicurezza degli operatori dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e la loro sofferenza per le limitazioni dall’inizio della pandemia ad oggi. Ora finalmente migliaia di imprese possono riprendere le proprie attività appieno e cercare di recuperare, per quanto difficile, il tempo perduto”.