Con Trenitalia a più manifestazioni della Biennale di Venezia

(Teleborsa) – Consolidata e sempre “più forte” la collaborazione di Trenitalia con la Biennale di Venezia. Oltre alla comodità e al confort di raggiungere la straordinaria Città della Laguna con una delle tante Frecciarossa e Frecciargento che la collegano direttamente, tra l’altro, con Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, agevolazioni ai passeggeri permettono di assistere a un maggior numero spettacoli. Con questa rinnovata collaborazioneil Gruppo FS Italiane, radicato da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, conferma il suo impegno a favore del mondo della cultura al fianco di grandi istituzioni.

Trenitalia, già vettore ufficiale della Biennale Arte e della Biennale Architettura, nonché della Biennale Cinema, quest’anno ha esteso l’accordo anche ai settori Danza, Musica e Teatro, in occasione delle tre principali manifestazioni organizzate: il 12 esimo Festival Internazionale di Danza Contemporanea, in programma dal 22 giugno all’1 luglio, con la direzione di Marie Chouinard; il 46 esimo Festival Internazionale del Teatro, dal 20 luglio al 5 agosto, curato dal Direttore Antonio Latella; il 62 esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, che si terrà dal 28 settembre al 7 ottobre e diretto da Ivan Fedele.

In virtù dell’intesa, sono previste appunto agevolazioni per i viaggiatori che raggiungeranno in treno la Laguna per assistere agli spettacoli dei Festival o per visitare “Freespace”, la 16 esima Mostra Internazionale di Architettura, aperta dal 26 maggio al 25 novembre ai Giardini e all’Arsenale di Venezia, sotto la guida delle curatrici irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara.

Le agevolazioni per queste manifestazioni sono rivolte ai soci CartaFreccia, ai possessori di un titolo di viaggio delle Frecce con destinazione Venezia e agli abbonati del trasporto Regionale di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per ottenere le riduzioni basterà esibire, dove previsto, la Carta fedeltà di Trenitalia, il biglietto o l’abbonamento di viaggio.

Sono 46 i collegamenti giornalieri tra Milano e Venezia, uno ogni 30 minuti con tempi di percorrenza a partire da 2 ore, e 40 tra Frecciarossa e Frecciargento che si muovono tra Roma e la famosa Città, capoluogo del Veneto



