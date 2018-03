Con le Frecce di Trenitalia a Bologna per la Mostra “Giappone. Storie d’Amore e di Guerra”

editato in: da

(Teleborsa) – “Giappone. Storie d’Amore e di Guerra”, ovvero una rassegna organizzata a Bologna per far conoscere e avvicinare il visitatore agli aspetti più classici del Giappone: da Hiroshige a Utamaro, da Hokusai a Kuniyoshi. Esposte per l’occasione le opere dei più grandi artisti dell’Ottocento del Paese del Sol Levante. Tra i protagonisti della mostra, geisha e samurai, donne bellissime ed eroi leggendari, attori kabuki, fantastici animali, mondi visionari e paesaggi bizzarri.

Con il sostegno alla mostra bolognese, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, radicato da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura offrendo agevolazioni per l’ingresso alla Mostra, che si chiuderà il 9 settembre, a quei visitatori che raggiungeranno il capoluogo emiliano con i convogliFrecciarossa, Argento e Bianca. L’offerta permette di accedere alla rassegna in 2 persone con un solo biglietto d’ingresso ed è valida per visite dal lunedì al venerdì presentando la propria CartaFreccia unitamente al biglietto di viaggio.

La speciale promozione riguarda anche i clienti del trasporto regionale, dietro presentazione di un abbonamento Trenitalia e di un documento d’identità.