Comuni in pressing, verso nuovo scostamento bilancio

(Teleborsa) – Mentre è in corso il dibattito sui fondi europei, “Recovery fund” o MES o entrambi, il Governo è chiamato alla sfida urgente di trovare nuove risorse per sostenere l’economia messa in ginocchio dalla pandemia, già in affanno prima che esplodesse l’emergenza sanitaria.

Il maxi piano messo sul piatto da Bruxelles fa gola ma c’è il rischio (concreto) che i tempi siano lunghi, troppo: servono fondi freschi, non l’anno prossimo. Per questo il Governo potrebbe chiedere un nuovo scostamento di bilancio, per approvare in deficit un altro decreto economico. E’ quanto ha anticipato il Presidente del Consiglio Conte ai Sindaci delle città metropolitane e all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che, nelle scorse ore, hanno chiesto al Premier di “battere un colpo”, denunciando il rischio default.

Il tesoretto sembra destinato a crescere: oltre ai 3,5 miliardi stanziati nel Decreto Rilancio, in arrivo altri 3 per i Comuni con un nuovo provvedimento che necessiterà, dunque, di una nuova richiesta di scostamento di bilancio al Parlamento per finanziare nuovi ammortizzatori sociali e sostenere il lavoro quando non sarà più in vigore il blocco dei licenziamenti, dando ossigeno a settori economici “piegati” dal virus, turismo in testa.