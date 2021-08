Comuni, Castelli: tempo fino a 15 settembre per approvare bilanci

editato in: da

(Teleborsa) – “Diamo tempo, fino al 15 settembre, ai Comuni per approvare bilancio preventivo e rendiconto d’esercizio. Stiamo facendo un lavoro molto importante con gli enti locali, supportando quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario. Questo differimento dei termini va visto proprio in questa ottica”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al termine della Conferenza Stato – Città e Autonomie locali.

L’obiettivo – ha proseguito – è individuare soluzioni su misura. Ci sono realtà che si trovano oggettivamente in una situazione difficile, come i Comuni Siciliani. Per affrontare le loro difficoltà, viste anche le prerogative della Regione, abbiamo attivato uno specifico Tavolo tecnico-politico. È estremamente importante che tutte le Amministrazioni, anche i previsione dell’attuazione del PNRR, possano ritrovare un giusto equilibrio. Del resto la qualità della vita dei cittadini dipende dai servizi che i Comuni riescono ad erogare”.