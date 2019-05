editato in: da

(Teleborsa) – Seggi aperti in Sicilia, dove dalle 7:00 e fino alle 23:00 si vota per il turno di ballottaggi per l’elezione dei sindaci in cinque Comuni sopra i 15 mila abitanti: Caltanissetta, Gela (Cl), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp) e Monreale (Pa). Subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede. I primi risultati dunque arriveranno a tarda notte.