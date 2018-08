ComparaBUS spopola per la scelta del viaggio low cost

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiama ComparaBUS ed è il portale, lanciato in Francia nel 2012 da Remy Mellet, preso d’assalto soprattutto dai giovani e anziani per individuare l’offerta più conveniente per viaggiare da una città all’altra, comparando le tariffe dei biglietti dei pullman a basso costo.

ComparaBUS consente di confrontare e prenotare online conoscendo il prezzo delle tratte operate e gli orari delle società di trasporto che hanno conquistato quote di mercato sulle linee interurbane a basso costo, come FlixBus, Baltour, BusCenter, Lirosi, Lavallelinee.

La comparazione offerta da ComparaBUS si allarga anche a treni e aerei e ai servizi pubblici locali, compresi i traghetti via mare in un quadro di intermodalità con l’obiettivo di rendere il viaggio meno costoso individuando la soluzione più comoda.

Con questo motore di ricerca risulta in forte crescita il fideraggio tra bus e aeroporti, in particolare lungo l’autostrada A4 che da Piemonte e Veneto consente di raggiungere facilmente l’Aeroporto di Bergamo per l’accessibilità ai voli low cost, tra la Campania e gli scali romani di Fiumicino e Ciampino.