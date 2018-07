Compagnia San Paolo elegge il nuovo segretario della fondazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo, presieduto da Francesco Profumo, ha nominato, all’unanimità Alberto Anfossi nuovo Segretario Generale della Fondazione Torinese.

Succederà a Piero Gastaldo, Segretario Generale dal 2001. Per questo motivo e nell’ottica di assicurare una prospettiva di lungo periodo, il Comitato di Gestione ha deciso di affidare questo delicato ruolo a un brillante giovane manager che ha maturato esperienze rilevanti e con risultati significativi in Compagnia.

In linea con la visione del piano strategico 2017-2020 che posiziona la fondazione come un hub di conoscenza per il territorio, la scelta si è orientata su un profilo interno con l’obiettivo di valorizzare al massimo il potenziale delle competenze sedimentato nel corso degli anni, anche grazie allo stesso Piero Gastaldo all’interno della Compagnia.