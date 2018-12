Commissione Ue, dialogo continua: probabile incontro Conte-Juncker settimana prossima

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker “hanno parlato mercoledì sera al telefono e sono rimasti d’accordo sul fatto di restare in contatto; il dialogo continua, e probabilmente ci sarà un incontro la settimana prossima, ma per ora non c’è niente di confermato, per questo l’incontro non è previsto nell’agenda settimanale dell’esecutivo comunitario”, pubblicata oggi.

Lo ha riferito oggi a Bruxelles la portavoce della Commissione, Mina Andreeva, rispondendo ai giornalisti durante il briefing di mezzogiorno. “Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità”, ha concluso.