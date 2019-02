Commissione Ue ancora scettica sull’Italia: in arrivo giudizio negativo

editato in: da

(Teleborsa) – Bruxelles sembra essere ancora preoccupata per l’Italia. Domani 27 febbraio 2019, potrebbe arrivare un nuovo giudizio negativo della Commissione europea sulla situazione economica del Bel Paese. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Ansa riferite al Country Report, l’Ue teme che le misure messe in campo dall’Esecutivo non saranno sufficienti a sostenere la crescita, anzi potrebbero far lievitare il debito.

In particolare Quota cento potrebbe non far crescere l’occupazione, perché non è detto che tutti coloro che lasceranno il lavoro anticipatamente saranno rimpiazzati. Inoltre il reddito di cittadinanza potrebbe impattare sui consumi, che potrebbero registrare solo un aumento dello 0,15%. Da segnalare poi lo stallo negli investimenti e nelle riforme.

L’Italia resterà dunque tra i Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi assieme a Grecia e Cipro, per il sesto anno consecutivo.

(Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)